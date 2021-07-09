Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otel satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Afyonkarahisar Merkez Dörtyol Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı termal otel ihaleyle satılacak. Kütahya-Afyon Devlet Karayolu’nun 10. kilometresinde 24 bin 269 m² yüzölçümlü alan üzerinde kurulu olan otel, her birisi 4 bodrum+zemin+8 normal kat olmak üzere toplam 13'er katlı inşa edilmiş 4 bloktan oluşuyor. Otelin 1. bodrum katında 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ