Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı kiraya verecek
KAMU HABERLERİ 18.02.2022, 20:57 Nevzat Soysal
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor. Ticari (N) Plakası ve faaliyet göstereceği durak yerlerinin muhammen bedelleri 2 bin 500, geçici teminat bedelleri ise 225 Türk Lirası olarak belirlendi. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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