Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fransa koronavirüs corona korona salgın
İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
İki doz aşısını yaptıranların sayısı...
BM İklim Raporu'ndan sonra risk altındaki ülke halkları 'yeryüzünden silinmekten' korkuyor
BM İklim Raporu'ndan sonra risk...
Muğla Milas yangını kontrol altına alındı
Muğla Milas yangını kontrol altına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve...

Adli Tıp Kurumundan personel alımı

Adli Tıp Kurumundan personel alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatına 23 personel alacak. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Aşçı, Biyolog ve Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadroları için yapılacak sözlü sınava 2020 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için istenen puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.  Sözlü  sınavlara,  merkezi  sınavda  alınan  puanlar  esas  olmak  kaydıyla,  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere  her  unvan  için  ilan  edilen  kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.