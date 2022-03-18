Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 18.03.2022, 22:38
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere; Büro Personeli, Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), Laborant, Mühendis, Biyolog, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İnfaz ve Koruma Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire ile Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonları için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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