Adana Büyükşehir Belediyesi memur alacak
KAMU HABERLERİ 09.06.2022, 21:31
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla açıktan atama yoluyla 80 memur alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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