Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs survivor corona salgın
NATO’nun önemi giderek artmaktadır
NATO’nun önemi giderek artmaktadır
Enflasyonla mücadele bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaş
Enflasyonla mücadele bu ülkenin refahı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlerle bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlerle...
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi...

Adana 5 Ocak Stadyumu ve diğer tesislerin hurda karşılığı yıktırılacak

Adana 5 Ocak Stadyumu ve diğer tesislerin hurda karşılığı yıktırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Adana 5 Ocak Stadyumu Ve Diğer Tesislerin Hurda Karşılığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihaleyle yıkım işi yaptıracak. İhale 23.06.2021 günü saat 14:00 Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.