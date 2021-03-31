Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 202 personel alınacak.Adaylar, başvurularını 01 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek.Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ