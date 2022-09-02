Adalet Bakanlığı, 1500 hakim ve savcı adayı alacak
KAMU HABERLERİ 02.09.2022, 21:39
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Adalet Bakanlığı, 2022 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 150 idari yargı hâkim adayı alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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