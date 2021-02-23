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Adalet Bakanlığı 11484 personel alacak

Adalet Bakanlığı 11484 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı bünyesine; Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 358 sözleşmeli personel, 814 sözleşmeli icra katibi, Bakanlık Merkez ve Merkeze bağlı taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere Aşçı, kaloriferci, şoför, istatistikçi, koruma ve güvenli görevlisi, teknisyen, tekniker ve mühendis kadrolarına 237, Adli ve İdari Yargıda görevlendirilmek üzere ise 5 bin 75 sözleşmeli personel alınacak.

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