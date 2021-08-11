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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  aşağıda  belirtilen  birimleri  için  2547  sayılı  Kanunun  23.  24.  ve  26. maddelerinde  belirtilen  asgari  koşulların  yanında,  Üniversitemiz  web  sayfasında  yayınlanan Acıbadem   Mehmet   Ali   Aydınlar   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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