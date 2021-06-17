Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dizi koronavirüs survivor corona korona
Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek
Kovid-19 aşı odalarında görevli personele...
İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı
İstanbul ve Trakya için sağanak...
Marmara Denizi'nden 9 günde 3 bin 539 metreküp müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'nden 9 günde 3...
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...

9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  TİİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 8.000 Baş Akkaraman Irkı Reforme Erkek Kuzu 550 baş Acıpayam Irkı Reforme Erkek Kuzu, 250 Baş Bafra Irkı Reforme Erkek Kuzu ve 950 Beş Bafra Melezi Erkek Kuzu olmak üzere ilanda cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı Toplam 9.750 baş reforme Erkek Kuzular canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma sureti  satışı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.