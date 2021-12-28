Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs CHP Genel Başkanı ozan
İhracatta geçen ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık
İhracatta geçen ay sonu itibarıyla...
Gaziantep'te iki 'pitbull'un ağır yaraladığı minik Asiye uyandırıldı
Gaziantep'te iki 'pitbull'un ağır yaraladığı...
İhracatta geçen ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık
İhracatta geçen ay sonu itibarıyla...
TBMM Başkanı Şentop Kovid-19'a karşı 3. doz aşısını TURKOVAC oldu
TBMM Başkanı Şentop Kovid-19'a karşı...

80 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak

80 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ticaret Bakanlığı'nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile 80 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.