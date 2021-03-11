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6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacak

6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alma ihalesi düzenleyecek. Tekliflerin, en geç 26.03.2021 saat 18.00 tarihine kadar kapalı zarf içinde yazılı olarak, ilanda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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