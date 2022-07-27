58 baş Safkan Arap Koşu Tayı satışa çıkarıldı
KAMU HABERLERİ 27.07.2022, 23:17
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 58 baş Safkan Arap Koşu Tayını satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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