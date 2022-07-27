58 baş Safkan Arap Koşu Tayı satışa çıkarıldı

KAMU HABERLERİ 27.07.2022, 23:17
58 baş Safkan Arap Koşu Tayı satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 58 baş Safkan Arap Koşu Tayını satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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