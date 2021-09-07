Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs jet sosyete corona korona Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu
İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı
İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması...
Afganistan'da Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı
Afganistan'da Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam...
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414...

4 Müfettiş Yardımcısı alınacak

4 Müfettiş Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, S.S. Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK), Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı alacak. Kadroya başvurmak adayların, 27 Eylül 2021 tarihine kadar Çukobirlik Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.