Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tuzla Liman Başkanlığı, 3 adet kuru yük gemisini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık Teklif Usulü ile satacak.
İhaleler, Tuzla Liman Başkanlığı 2. kat toplantı salonunda 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
3 adet kuru yük gemisi satılacak
13 Aralık 2021 Pazartesi 23:24
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tuzla Liman Başkanlığı, 3 adet kuru yük gemisini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık Teklif Usulü ile satacak.