28 ilde 472 adet arsa satışa sunulacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 ilde 472 adet arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. İhaleler 5-6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhaleler için salon katılımı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı, İzmir ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul adreslerinde yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Tüm ihaleleri görüntülemek için tıklayınız.