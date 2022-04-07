25 ilde 405 arsa açık artırma ile satılacak
KAMU HABERLERİ 07.04.2022, 22:46
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 25 ilde 405 arsayı açık artırma ile satışa sundu.
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|11
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|O
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|30
|73
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|24
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|30
|22
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|30
|18
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|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
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|30
|57
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|30
|57
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|30
|53
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