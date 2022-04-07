25 ilde 405 arsa açık artırma ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 25 ilde 405 arsayı açık artırma ile satışa sundu.

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