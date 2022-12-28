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İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de İmamoğlu döneminde işe alınmış 505 kişinin işe girmelerinde engel durum söz konusu
2013 model Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus pazarlık yolu ile satılacaktır
KAMU HABERLERİ 28.12.2022, 13:58
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Terekenin tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği ve sayısı yazılı menkul mal muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K. nun 241 nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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