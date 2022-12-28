2013 model Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus pazarlık yolu ile satılacaktır

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Terekenin tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği ve sayısı yazılı menkul mal muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K. nun 241 nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ