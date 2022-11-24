2011 model Ssangyong Kyron icradan satılıktır

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, 59 VD 973 plakalı 2011 model Ssangyong marka Kyron 4*4 tipindeki beyaz rente olup şase numarası KPTSOA1KSBP130969dır. (UYAP ortamından alınan Araç Takyidat Bilgisi raporuna göre motor no: 66495012569609'dur.) Aracın anahtarı mevcup olup ruhsatı yoktur. Yakıt cinsi dizeldir Ayrıntılar için TIKLAYINIZ