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2006 model Renault Clio icradan satılacak
KAMU HABERLERİ 12.10.2022, 17:24
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuz menkul mallar haciz mahalli olan aşağıda yazılı teşhir adresinde olup, ihaleye iştirak etmek isteyenler mahcuzları mahallinde görebileceklerdir. AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ
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Yeni Gün Gazetesi - 12.10.2022 Manşeti
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