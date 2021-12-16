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20 bin sözleşmeli personel alınacak

20 bin sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sağlık  Bakanlığı  taşra  teşkilatı  hizmet  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  (KPSS)  sonucuna göre  ÖSYM  tarafından  yapılacak  merkezi  yerleştirme  ile  toplam  20.000  sözleşmeli  sağlık personeli alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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