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196 adet açık hava reklam ünitelerinin yeri kiraya verilecek

196 adet açık hava reklam ünitelerinin yeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kars Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında reklam yerleri 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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