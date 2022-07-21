100 kaymakam adayı alınacak
KAMU HABERLERİ 21.07.2022, 20:19
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 kaymakam adayı alınacak. Sınav, 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Adaylar başvurularını, 2-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacak. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022’dir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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