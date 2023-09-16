Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 2000 işçi alacak

Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar arasından, Noter tarafından yapılacak olan elektronik kura çekimi ile tespit edilmek suretiyle aşağıdaki şartlara haiz olan; Zonguldak ilinden 1500, Bartın ilinden 400 ve Karabük ili Yenice ilçesinden 100 olmak üzere gruplu toplam 2000 yeraltı “pano-ayak üretim işçisi” alınacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü işçi alım şartları şu şekilde;

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar arasından, Noter tarafından yapılacak olan elektronik kura çekimi ile tespit edilmek suretiyle aşağıdaki şartlara haiz olan; Zonguldak ilinden 1500, Bartın ilinden 400 ve Karabük ili Yenice ilçesinden 100 olmak üzere gruplu toplam 2000 yeraltı “pano-ayak üretim işçisi” alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

- En az İlkokul mezunu olmak,

- Başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak,

- Zonguldak 1500 işçi alımı için Zonguldak ilinde, Bartın 400 işçi alımı için Bartın ilinde, Karabük 100 işçi alımı için Karabük ilinin Yenice ilçesinde ikamet ediyor olmak. Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince, 25.09.2023 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 1500 işçi alımı için; 13.10.2023 tarihinde saat: 14:00’te, Zonguldak Site (Bahçelievler) Kapalı Spor salonunda, Bartın 400 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:14:00’ te, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda, Karabük Yenice ilçesi 100 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:16:00’ da Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda, noter kura çekimi yapılacaktır. Zonguldak, Bartın, Karabük İş-Kur İl müdürlüklerinden alınarak Kurumumuz web sayfasında ilan edilecek başvuru listelerinden noter kurasıyla Zonguldak için 1500 asil 750 yedek aday, Bartın için 400 asil 200 yedek aday ve Karabük ili Yenice ilçesi için 100 asil 50 yedek aday belirlenecektir.

Elektronik kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanacak adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekküllü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 633 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporları almaları ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde işe başlatılacaklardır.

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan; başvuru şartlarını taşımayan, istenen belgeleri süresi içerisinde mazeretsiz teslim etmeyen, TTK Beden Gücü Yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesine göre “yeraltı pano ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” raporunu alamayan, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir suçu olanlar ile 8 ay içinde işten ayrılanların yerine yedek listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere sırasıyla yedek aday çağırılacaktır.