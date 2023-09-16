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Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 500 öğrenci alınacak

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Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 500 öğrenci alınacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 400 erkek, 100 kadın aday olmak üzere toplam 500 öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 400'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere 500 öğrenci alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 400 erkek, 100 kadın aday olmak üzere toplam 500 öğrenci alımı yapılacak.

Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan "www.pa.edu.tr" adresinden ilan edilecek.

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