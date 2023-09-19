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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Personel Alımı

Yayınlanma:
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Personel Alımı
30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Yüksek Öğretim Kanunun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. maddesi gereği 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (400) erkek, (100) kadın aday olmak üzere toplam (500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı
2023 YILI 6. DÖNEM PAEM LİSANS MEZUNU ADAYLARIN GİRİŞ SINAVI

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Yüksek Öğretim Kanunun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. maddesi gereği 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (400) erkek, (100) kadın aday olmak üzere toplam (500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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