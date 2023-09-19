Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Personel Alımı

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Yüksek Öğretim Kanunun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. maddesi gereği 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (400) erkek, (100) kadın aday olmak üzere toplam (500) öğrenci alımı yapılacaktır.