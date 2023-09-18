Başvurular Başladı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 91 Sözleşmeli Personel Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 91 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla duyurdu. İlan kapsamında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alınacak.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Adaylar, başvurularını 18 Eylül ile 29 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin resmi internet sitesi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

KPSS Şartı ve Yedek Adaylar

Alımda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan almış olanların sıralaması esas alınacak. Her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, pozisyon sayısı kadar asıl ve iki katı kadar yedek aday belirlenecek.

Sonuçların İlanı

Başvuruların ardından belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.uab.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.

Bu gelişme, Bakanlık tarafından yapılan büyük ölçekli istihdamın bir parçası olarak dikkat çekiyor. İlgililer, detaylı bilgi ve başvuru için Bakanlık ve Kariyer Kapısı'nın resmi web sitelerini ziyaret edebilir.