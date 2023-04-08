Yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People, Kadınlar Günü’nde perakendecilerin yaptığı kampanyaları inceledi. Perakende indirim broşürlerini yapay zekâ ile tarayan REM Insert verilerine göre bu yıl kampanya sayısı önceki yıla göre yüzde 67 artarken indirim oranları düşüş gösterdi. Kadınlar Günü haftasında en çok saç bakım ve vücut bakım kategorisindeki ürünler indirim broşürlerinde yer aldı.

Yapay zekâ tabanlı çoklu kanal perakende uygulamaları çözümleriyle 50 ülkede 120’den fazla markaya hizmet veren REM People, Kadınlar Günü haftasındaki indirimli satışları inceledi. Perakende indirim broşürlerini (insert) yapay zekâ ile tarayan REM Insert’ün verilerine göre bu yıl enflasyonun da etkisiyle kampanya sayısı artarken indirimler eridi.

300 perakendecinin broşürlerini takip ediyor

Yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People, firmalara ve markalara yönelik perakendede yapay zekâ tabanlı teknolojik çözümler sunuyor. REM People, özellikle basılı kanallarda en etkili yöntemlerden biri olan perakende indirim broşürlerini, REM Insert ile günlük olarak tarıyor. Türkiye dâhil 7 farklı ülkede, 1000’den fazla markanın içinde bulunduğu 300’den fazla perakendecinin indirim insert ve broşürlerini takip ediyor. REM People son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasına özel bir analiz gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için dönem içerisinde yayınlanan indirim broşürlerini inceleyen REM Insert ile Mart 2022 ve Mart 2023 arasında promosyon kampanyaları karşılaştırıldı.

REM People Pazarlama Müdürü Buğra Özaras, yapılan çalışmanın öne çıkan sonuçlarını şöyle anlatıyor:

Kampanya hacmi indirime yansımıyor

Markalar, özel günlere her geçen yıl daha çok ilgi gösteriyor ve toplumun hassas olduğu konularda yaptığı kampanyalarla her geçen yıl daha da dikkat çekiyor. Markaların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kişisel bakım kategorisinde yapılan promosyon ve kampanya iletişimlerini incelediğimizde kişisel bakım kategorisi, yıl boyunca haftalık bazda ortalama 38 insert'te iletişimde bulunmuşken kadınlar gününe etki eden haftalarda bu sayı 53'e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırıldığında ise %67 oranında anlamlı bir artış yaşandığı görünüyor. Insert sayısında artışa paralel olarak ürün sayısı bakımından da geçen yıla göre neredeyse 2 kat daha fazla üründe promosyon ve kampanya iletişiminde bulunuldu.

Saç bakım ve vücut bakım ürünleri ön planda

Markaların bu özel günde kadınları en fazla etkilemeye çalıştığı ürünler saç bakım ve vücut bakım ürünleri oldu. Hem insert sayısı bakımından hem de ürün sayısı bakımından bu iki kategori öne çıktı. Kadınlar gününe dair iletişimin yapıldığı kişisel bakım ürünlerinin neredeyse % 50'si saç bakım ve vücut bakım ürünlerinden oluştu.

Enflasyonla indirimler eridi

Promosyonlardaki indirim oranları incelendiğinde ise kategori toplamında ortalama %23 indirimle insert’lerde yer alan ürünler geçen yıla oranla kısmi düşüş yaşadı. Özellikle ağız bakım ürünlerinin ortalama indirim oranı %35'ten %28'e, yüz bakım ürünlerinin indirim oranı ise %34'ten %23'e geriledi. Enflasyonist ortamın ürünlerin maliyetine de yansıması, markaların bu yıl daha düşük oranlarda kampanya ve promosyon yapmasında etkili oldu.

Rekabetin şifresi REM Insert’te

REM Insert ile takip edilen perakende indirim broşürleri, marka ve dönemlere göre analiz edilerek gerçek zamanlı raporlar oluşturuluyor. Bu raporlar markayı, perakendeciyi ve ürün performansını daha iyi analiz etme ve içgörü oluşturma için detaylı çıktılar sunuyor. REM Insert ürününü kullanan markalar ya da perakendeciler; piyasadaki tüm perakendecilerin indirim broşürlerindeki promosyon tipleri, promosyon derinlikleri ve sıklıkları konusunda anlamlı ve yol gösterici çıktılara sahip olurken perakende dünyasında yoğun rekabete dayalı olarak dönen ticaretin şifrelerini ve yaklaşımlarını daha kolay anlamlandırıyor.