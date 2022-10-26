KALP DAMARLARINDA TIKANIKLIĞIN İLK SİNYALİNE DİKKAT!

YAŞAM 26.10.2022, 11:39
KALP DAMARLARINDA TIKANIKLIĞIN İLK SİNYALİNE DİKKAT!

Bu hatalar kalp damarlarını yıpratıyor!

Ülkemizde her yıl yaklaşık 40 bin kişi koroner bypass ameliyatı oluyor