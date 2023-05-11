Kalp ağrısı, kalbin içinde veya boynunda hissedilen ağrıdır. Bu ağrı, kalbin kan akışının azaldığını işaret edebilir veya kalbin hassasiyetinden kaynaklanabilir. Kalp ağrısı, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Kalp ağrısının en yaygın nedenlerinden bazılarını şunlardır:

Koroner Arter Hastalığı (KAH): KAH, kalp damarlarının tıkanmasına yol açar ve kalp kasının oksijen ve besinlerle dolmasını engeller.

Miokard infarktüsü: Miokard infarktüsü, kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, koroner arterlerin tıkanması sonucu oluşur.

Angina Pektoris: Angina Pektoris, kalp kasının oksijen ihtiyacının artması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, koroner arterlerin daralması sonucu oluşur.

Perikardit: Perikardit, kalp zarının iltihabıdır. Bu durum, viral enfeksiyonlar, kanser, autoimmune hastalıklar veya travma sonucu oluşabilir.

Pnömokonyoz: Pnömokonyoz, akciğerlerdeki bir enfeksiyonudur. Bu durum, kalp ağrısına neden olabilir.

Gastrik reflü: Gastrik reflü, mide içeriğinin geri akımıdır. Bu durum, kalp ağrısına neden olabilir.

Aort Anevrizması: Aort anevrizması, aort damarının genişlemesidir. Bu durum, kalp ağrısına neden olabilir.

Psikolojik Faktörler: Stres, depresyon gibi psikolojik faktörler de kalp ağrısına neden olabilir.

Kalp ağrısının nedeni belirlenmeden tedavi edilmemelidir. Eğer kalp ağrısının belirtilerini hissediyorsanız, doktorunuza başvurmalısınız.

Sonuç olarak, kalp ağrısı çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve nedeni belirlenmeden tedavi edilmemelidir. Eğer kalp ağrısının belirtilerini hissediyorsanız, doktorunuza başvurmalısınız ve gerekli olan tüm önlemleri almalısınız. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı izleyerek kalp sağlığınızı korumanız önemlidir.

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