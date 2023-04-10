Muğla'nın Dalaman ilçesinde yer alan tarihi Kalinda Antik Kenti'nde, kurtarma kazıları gerçekleştirilecek. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Onur, Fethiye Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kurtarma kazısı protokolü imzaladı.

Prof. Dr. Fatih Onur, Kalinda Antik Kenti'nin Dalaman'daki en önemli tarihi alanlardan biri olduğunu belirtti ve yürütülecek çalışmaların bölge tarihine olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti. Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da kazılarla ilçenin bilinirliğinin artacağını söyledi. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı desteği ve Dalaman Belediyesi'nin sponsorluğunda yürütülecek.

Kaynak:AA