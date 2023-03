İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği- Türkiye İMSAD tarafından sürdürülebilir kalkınmaya destek amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlenen ‘Geleceğe Yatırım Ödülleri’nde 2022’nin başarılı ürün ve projeleri belli oldu. Yenilikçi ürünleri ile yaşam alanlarına anlam katmanın yanında, sosyal sorumluluk yaklaşımı ile toplumsal hayata dokunan projelere hayat veren Kaleseramik, bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen inşaat sektörünün bu önemli organizasyonunda iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Bağımsız jürinin değerlendirmesi sonucunda, 28 proje arasından Kaleseramik’in, toplumsal sosyal faydaya dönük çalışmaları kapsamında; kadınları, ekonominin yükselen değeri olarak gören bir anlayıştan yola çıkarak, kadın emeğini desteklemek ve ekonomide öncü kadın girişimci sayısını artırmak hedefiyle hayata geçirdiği Atölye Kale, 2022 yılı ‘Geleceğe Yatırım Ödülleri’nin ‘Sosyal Alan’ kategorisinde 1’incilik ödülünün sahibi oldu. Kaleseramik’in sürdürülebilir üretim ve kullanıcı sağlığı hedefiyle geliştirdiği Cura Tile ise aynı organizasyonun ‘Ekonomi Alanı’ kategorisinde 3.’lük ödülünün sahibi oldu. Çevre, Ekonomi ve Sosyal Alan kategorilerinde, dereceye giren projeler ve kazananlar İMSAD Türkiye’nin düzenlendiği özel bir törenle ödüllerini aldı. Sosyal fayda odağıyla hayata geçirilen Atölye Kale başarıları ile gururlandırıyor Sosyal Alan kategorisinde 1’incilik ödülüne layık görülen Atölye Kale, sosyal fayda odağıyla hayata geçirilen ve toplumsal hayatta kadın emeğinin hak ettiği yeri almasını öncelikleyen bir proje. Kaleseramik’in kadınların iş hayatındaki gücüne ve potansiyeline olan inancından yola çıkarak, Çanakkale’nin Çan ilçesindeki fabrikasında kurduğu Atölye Kale, kadınların üretime daha fazla katılmalarını ve bu alandaki girişimci kadınlara destek olmayı hedefliyor. Atölye Kale, gerekli destek ve olanak verildiğinde kadınların iş hayatında çok büyük başarılara imza atacağını ortaya koyduğu eşsiz eserlerle kanıtlamış durumda. Atölye Kale’nin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıların başında ise, Türkiye’nin kültür-sanat hayatının simge yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi’nin kalbindeki ‘Kırmızı Küre’ geliyor. Seramiğin sanata dönüşümünün en can alıcı örneklerinden biri olan ‘Kırmız Küre’nin her bir karosu Atölye Kale’de tek tek el emeğiyle üretildi. ‘Kırmızı Küre’ ile ülkemizin kültür sanat hayatına eşsiz bir miras bırakan Atölye Kale, ayrıca kurucuları kadın olan Designmixer, Homemade Aromaterapi ve Masuma Ceramics gibi markaların yanı sıra Çan’daki seramik atölyesinde kadın emeğiyle mutfak ve banyo grubu ürünleri üreterek, tüketiciler ile buluşturuyor. Atölye Kale platformu üzerinden satılan her üründen de kız çocuklarının eğitimine katkı sağlanarak, yarının güçlü kadınlarının da yetişmesine destek veriliyor. Cura Tile, sürdürülebilir üretim ve kullanıcı sağlığı hedefiyle geliştirildi Kaleseramik’in sürdürülebilir üretim ve kullanıcı sağlığı hedefiyle geliştirdiği Cura Tile ise, aynı organizasyonun ‘Ekonomi Alanı’ kategorisinde 3.’lük ödülünün sahibi oldu. Kaleseramik’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının güçlü bir örneği olan Cura Tile’in gelişim sürecinde Kaleseramik Ar-Ge Merkezi, İTÜ Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji ve Genetik Araştırma Merkezi ve Seramik Araştırma Merkezi (SAM) ile iş birliği içinde çalıştı. Cure Tile, bu yönüyle de disiplinlerarası iş birliği ve bilimsel araştırma-geliştirme süreci olan proje olarak hayat buldu. ‘İnsan-Tasarım-İnovasyon’ temelinde geliştirilen Cura Tile; üretimde enerji verimliliğinin yanında, iç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesini hedefliyor. Özgün nano-gözenekli yapısı sayesinde nefes alarak, ortam nemini her mevsim ideal aralıkta tutmasının yanı sıra havada asılı kalabilen ve birçok sağlık sorununa yol açabilen zararlı mikroorganizmalara da karşı etkili oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ‘Hasta Bina Sendromu’ olarak, tanımladığı iç mekan hava kalitesi sebepli sağlık sorunlarına çözüm sunması amacıyla ve kullanıcı sağlığı odağında geliştirilen Cura Tile, tüm bu özellikleri ile de Uluslararası Analiz Standartları’ndan yüksek performans ile geçerek ‘Green Guard Gold’ sertifikasını aldı. Cura Tile’in imza serisi ürünlerinin tasarımı ise, tasarım dünyasının en yaratıcı 100 insanı arasında gösterilen Ayşe Birsel ve Bibi Seck iş birliği ile gerçekleştirildi.