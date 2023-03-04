2021 yılında yaklaşık 213,2 milyon TL olan net karını 2022 sonu itibariyle %146 oranında artıran Kalekim, yeni yatırımlarının da katkısıyla toplamda 524,7 milyon TL’lik net kara ulaştı. Yurt içi satışlarını bir önceki yıla göre, %161, yurt dışı satışlarını da %171 oranında artıran Kalekim, böylece çeyrek bazlardaki başarılı performansını yıl sonu rakamlarıyla taçlandırmış oldu.

Yapı kimyasalları alanında yenilikçi ürünleri ile başarısını her yıl bir adım ileri taşıyan Kalekim, 2022 yılı Ocak-Aralık dönemine ait finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaştı. Yıl genelindeki istikrarlı performansını yıl sonuna da taşıyarak, güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan Kalekim, 2022 yılını hedeflerinin üstünde bir başarıyla tamamladı. 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yeni yatırım ve güçlü iş birlikleri üretim gücünü ve pazarlama ağını daha da genişleten Kalekim, Rusya-Ukrayna savışı nedeniyle küresel pazarlarda derinleşen enerji krizine rağmen 2021 yılında yaklaşık 213,2 milyon TL olan net karını 2022 sonu itibariyle %146 oranında artırarak, toplamda 524,7 milyon TL’lik net kara ulaştı.

“2022 yılı, yatırım ve iş birliklerine odaklandığımız bir yıl oldu”

2022 yılında büyüme hedefleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında yatırım planlarına odaklandıklarını belirten Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, Türkiye’nin içinden geçtiği sürece ve bu süreçteki destekleri ile yıl içinde yaptıkları yatırımlara ilişkin şunları söyledi:



“Ülke olarak, zor bir süreçten geçiyoruz. 6 Şubat günü Kahramanmaraş ilimizde peş peşe meydana gelen iki depremde, on binlerce canımızı yitirdik. Milletimizin başı sağ olsun. Bu felaket karşısında da yine tek yürek olup, yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Kalekim de ilk günden itibaren Kale Grubu bünyesindeki grup şirketleri ile birlikte gönüllü çalışanları, yurt içi ve yurt dışı bayileri, tedarikçileri ile birlikte destek için hareket geçti. Ayni ve nakdi desteklerimizi Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı üzerinden organize ederek, AFAD başta olmak üzere ilgili resmi ve özel kuruluşların koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yine afet bölgesindeki valiliklerimiz tarafından belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, özel yapım engelli bireyler için erişilebilir tuvalet, hem duş hem de tuvalet kullanımına uygun toplam 170 hijyen konteyneri ve 79’u yaşam ve 4’ü kreş olmak üzere toplamda 253 konteyneri bölgeye sevk ettik. Ayrıca, ihtiyaç görülmesi halinde ise, Kalekim’in Mersin ve Mardin lokasyonlarındaki tesislerimizi kullanıma açabileceğimizi söyledik.

Bizim için 2022 yılı, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yatırım ve iş birliklerine odaklandığımız bir yıl oldu. Yılın başında yurt içi pazarda yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lyksor Kimya A.Ş.’nin %75’lik hissesini yaklaşık 140 milyon TL karşılığında satın aldık. Yaptığımız bu yatırım, 2022 yılındaki ciromuza, 439 milyon TL’lik bir katkı sağladı.

Bununla birlikte yurt dışında büyüme hedeflerimiz kapsamında, geçen yıldan beri üzerinde çalıştığımız Romanya’daki yatırımımızı da bu yılın hemen başında olumlu şekilde sonuçlandırdık. Romanya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren güçlü bir yerel ortak ile ortaklaşa kurduğumuz Kalekim Romania SA, bu ülkedeki faaliyetlerine başladı. Köstence ve Bükreş’te açtığımız depo ve satış yerlerimiz ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yine Irak’ın Duhok şehrinde yeni bir şube açmayı planlıyoruz. Bu şubemiz ile hem Kuzey Irak’ta hem de Irak’ın geri kalan bölgelerinde tüketicilere daha hızlı ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca artan enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki süreçte, güneş enerjisine yaklaşık 6 milyon dolarlık bir yatırımı yapma kararı aldık.”

“Zorlukları başarıya dönüştürdüğümüz bir yıl oldu”

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, 2022 yılında güçlü performansları ile zorlukları başarıya dönüştürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:



“Yaşadığımız deprem felaketleri nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Ama zorluklar karşısında birlik olmayı, dayanışma ruhu içinde hareket etmeyi çok iyi bilen ve geçmişi bunun örnekleri ile dolu olan bir milletiz. Bu deprem felaketinde de yine aynı dayanışma ruhu ile yaralarımızı sarıp, yeniden ayağa kalkacağız. Kalekim olarak, Kale Grubu’nun iştiraki şirketlerle birlikte ilk günden itibaren harekete geçerek, ayni ve nakdi yardımlarla bölgeye destek olduk. Yitirdiğimiz tüm canlar için bir kez daha tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Şirket olarak, ilk gün olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen sorumluluk doğrultusunda hem bölgeye hem de depremzedelerimize destek olmaya devam edeceğiz.

Kalekim olarak, 2022 yılının içerisinde her çeyrek bir adım daha ileri taşıdığımız finansal başarımızı, yıl sonu itibariyle hedeflerimizin de üstüne çıkarak, taçlandırdık. Pandemi, savaş, enerji krizi ve küresel resesyon endişelerinin gölgesinde geçen bir yılda, yaptığımız doğru yatırım ve iş birliği hamleleri ile zorlukları başarıya dönüştürdük. Yıl sonu itibariyle net satış gelirimizi, bir önceki yıla göre, %165 artırarak, 2,14 milyar TL ’ye çıkardık. Bu süreçte net dönem karımız da geçen yıla oranla %146 artarak, 524,7 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılında ayrıca esas faaliyet kar marjımızı 420 baz puan iyileştirerek, %15,6’dan %19,8’e yükselttik. Aynı şekilde yurt içi satışlarımızı bir önceki yıla göre %161, yurt dışı satışlarımızı da %171 oranında arttırarak hem ulusal hem de uluslararası pazarda önemli bir başarıya imza attık. Önümüzdeki süreçte de yine yeni yatırım ve iş birlikleri ile bu başarımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.

“Güneş enerjisi için 6 milyon dolarlık yatırım kararı aldık”

Önümüzdeki süreçte en önemli yatırım hedeflerimizden biri de temiz enerji olacak. Gerek artan enerji maliyetleri gerekse de sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda temiz enerjiye dönük önemli bir yatırım kararı aldık. Üretimde daha fazla temiz enerjiden yararlanmak adına özellikle önümüzdeki dönemde güneş enerjisine dönük yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda, Yozgat Yerköy’deki Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 5 farklı parselde bulunan 171.477 metrekare alanın, 99.520 metrekaresinde 5 MW’e (MegaWatt İnvertör) ile yine Balıkesir’deki fabrikamızın çatısına da 0,96 MW’e olmak üzere toplam 5,96 MW’e kurma kararı aldık. Yerköy’deki yatırımımızın ÇED uygunluk başvuru sürecini de tamamladık. Güneş enerjisi alanında, alternatif teklifleri de değerlendirerek, önümüzdeki süreçte şirket kaynakları ve yeşil finansman imkanlarıyla yaklaşık 6 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımın, özellikle bizim şirket olarak yeşil dönüşümümüze katkı yapmasının yanında, ülkemizin 2053 Net Sıfır emisyon hedeflerine de çok önemli katkılar yapacağına inanıyoruz.”