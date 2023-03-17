Toplam 109.390.465 adet payın satışı düşünülen halka arza Yapı Kredi Yatırım ve Ak Yatırım birlikte liderlik edecek. Halka arzda satılacak paylar tamamen sermaye artışı yolu ile satışa sunulacak. Halk arz sonrası halka açıklık oranı %21,25 olacak olan şirket paylarında 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile talep toplamayı düşünen şirketin halka arzının 2023 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

ŞİRKET HAKKINDA:

“Türkiye’de seramik sektörünün kuruluşuna öncülük eden Kaleseramik, bu topraklarda üreten, bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara yatıran 65 yıllık bir değer. Türkiye’nin ilk seramik karo üreticisi olan Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. 1957 yılında, ilk yer karosu üreticisi olan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ise 1972 yılında kuruldu. Çanakkale Seramik, duvar karosunda kalitenin adı olurken, Kalebodur jenerik marka olarak sektörde yeni bir dönemi başlattı. Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş ve Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. 2000 yılında “Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş” ismiyle tek çatı altında birleşti. Çanakkale Seramik ve Kalebodur markaları ile üretimini sürdüren Kaleseramik, yılda 68 milyon metrekare üretim kapasitesi ile tek bir alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşudur.