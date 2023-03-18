Doğduğu topraklara olan bağlılığını 66 yıldır hem söylem hem de eylemleriyle ortaya koyan Kale Grubu, Kahramanmaraş depremleri ve takip eden doğal afetler nedeniyle Türkiye’nin yaşadığı zorlukların aşılması için verilen mücadelede de yine ‘Çanakkale Ruhu’ndan ilham alıyor. Modiki Reklam Ajansı’nın imzasını taşıyan videoda, “Şimdi aynı dayanışma ruhuyla, aynı inançla, bu kez Maraş’tayız. Malatya’dayız. Hatay’dayız. Sahip olduğumuz bu ruhla elimizden geleni sonuna kadar yapmaya hazırız. Zor günleri geride bırakana kadar, elinizi hiç bırakmayacağız. Yaralarınız sarılana kadar, birbirimize sıkıca sarılacağız. Siz geleceğe umutla bakana kadar, zorlukları omuz omuza birlikte aşacağız” deniyor. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nün bu yıl Güneydoğu Anadolu bölgemizde meydana gelen afetlerin ortaya koyduğu acı tablonun gölgesinde idrak edildiğini belirterek şunları söyledi: “Çanakkale’de doğan, bu kadim topraklardan tüm Türkiye’ye ve dünyaya açılan bir Grup olarak, her zaman bu özel ruha sahip çıktık. Çanakkale Ruhu, olmazı olduran, geçilmezi mümkün kılan, tüm umutların tükendiği anda yaşam umudunu yeniden canlandıran bir ruhtur. Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş depremi ve bunu izleyen afetler nedeniyle ülke olarak yastayız... Ancak acılarımız dinene dek Çanakkale Ruhu’ndan aldığımız ilhamla direnmeye, ‘bu dayanışma geçilmez’ şiarıyla yaraları sarmaya devam edeceğiz. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da Çanakkale ruhuyla üretmeye ve dayanışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında bize yakışan da budur!” (YHM)

18 Mart videosunu izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=pOeaT2mmt60