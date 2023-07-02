Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde yaptığı ödül konuşması nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Ancak daha sonra sarf ettiği sözler için özür dilemesiyle dikkatleri üzerine çekti. Mosso, özür dileme sürecinin ardından konser maratonuna hız verdi.

Cesur sahne kıyafetiyle adeta büyüledi

Ünlü şarkıcı, önceden dolgun bir kalça görünümü elde etmek için estetik operasyon geçirdiği söylentileriyle gündeme gelmişti. Ancak cesur tercihleriyle kıvrımlarını sergilediği son konserinde giydiği elbiseyle adeta büyüledi.

"35 yaşındayım yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum"

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, daha önce estetik operasyonlar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak, çene estetiği yaptırdığını ve bunun sebebini "dişlerini sıkmak" olarak açıklamıştı. Mosso, "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" şeklinde konuşmuştu.