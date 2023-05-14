Kalp hastalıklarından korunmak için risk profilinin belirlenmesi ve uygun korunma programlarının uygulanması atılacak adımların başında yer yer alıyor. Özellikle 40 – 70 yaş arası sağlıklı kişilerde gerçekleştirilen koroner arter kalsiyum skorlama tetkiki ile hem kalp krizi riski hem de kalp yaşını öğrenmek mümkün olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Mehmet Karaca, kalp krizi riskini belirlenmesinde belirleyici “Koroner arter kalsiyum skorlama tetkiki” hakkında bilgi verdi.

Hiçbir sıkıntım yok diye düşünmeyin

Ani kalp krizlerinin büyük bir çoğunluğu klinik hiçbir şikâyeti olmayan kişilerde yaşanmaktadır. Bu nedenle erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Kalp ve damar hastalıklarının önlenebilmesi için öncelikle risk profilinin belirlenmesi ve bu risk profiline göre uygun korunma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Koroner ateroskleroz yani kalp damarlarındaki kireçlenmenin varlığını ve yaygınlığını görüntülemede yardımcı olan koroner arter kalsiyum skorlama tekniği kalp hastalıklarının erken teşhisi bakımından ön plana çıkmaktadır. Damar kireçlenmesinin görüntülenmesiyle klinik bulgunun yani hiçbir şikâyetin olmadığı dönemde kalp damar hastalığını saptayarak ilerlemesini ve olası kalp krizlerini engellenebilmektedir.

Kalp krizi riskinizi çok kısa sürede öğrenebilirsiniz

Bir tarama testi olan koroner arter kalsiyum skorlama tekniği 40 - 70 yaş arasındaki sağlıklı kişilere yapılmaktadır. Tomografi cihazıyla düşük dozda radyasyon verilerek yaklaşık 15 saniyede çekilen koroner arter kalsiyum skorlama testi damardan ilaç verilmediği için böbrekleri de etkilememektedir. Oldukça basit ve güvenilir bir test olan koroner arter kalsiyum skorlama testi özellikle girişimsel anjiyografi gerekliliğini belirlemede katkı sağlayabilmektedir. Bu sayede damar kireçlenmesinin kesin göstergesi olan kalp damarlarındaki kalsiyum birikimi damar yolundan ilaç verilmeden görülebilmektedir.

Tedaviniz kalsiyum skorunuza göre belirlenebilir

Koroner arter kalsiyum skorlama tekniğiyle elde edilen sonuçlar geleneksel risk faktörlerine dayalı risk skorlama yöntemleri ile birlikte kullanıldığında ek bilgi sağlayarak hastaların izlem ve tedavisinde katkı sağlayabilmektedir. Koroner kalsiyum yükü arttıkça, kalp krizi geçirme riski de göreceli olarak artmaktadır. Kalsiyum skorunun 100'ün üzerinde bulunduğu tüm hastalar kan sulandırıcı ve kolesterol ilaç tedavisine aday olarak kabul edilmelidir.

Kalsiyum skoru 0 olduğunda kalsifik aterosklerotik plak yok demektir. Yani kalp krizi geçirme riski yok denebilir.

• Skorun 1-10 arasında olması düşük risk

• 10-100 arasında olması orta risk

• 100-400 arasında olması yüksek risk

• 400'ün üstünde olması çok yüksek risk grubu olarak değerlendirilir.

Kalbin yaşı belirlenebiliyor

Koroner arter kalsiyum skorlama yöntemi aynı zamanda kalp ve damar yaşının belirlenmesinde de önemli bilgiler verebilmektedir. Koroner arter kalsiyum skorunun yanında;

• Yaş

• Cinsiyet

• Total kolesterol

• HDL (İyi huylu kolesterol)

• Büyük tansiyon değeri

• Sigara tüketimi

• Tansiyon ilacı kullanımı

ile kalp yaşı hesaplanabilmektedir.

Bu 2 kişi üzerinden örnek verilerek açıklanabilir:

1.örnek Ahmet Bey

Koroner arter kalsiyum skoru: 0

Yaş: 45

Cinsiyet: Erkek

Total kolesterol: 250

HDL: 39

Büyük tansiyon: 110

Sigara: İçiyor

Tansiyon ilacı: Kullanmıyor

⁃ Hesaplanan KALP YAŞI: 39

2.örnek Mehmet Bey

Koroner arter kalsiyum skoru: 100

Yaş: 45

Cinsiyet: Erkek

Total kolesterol: 250

HDL: 39

Büyük tansiyon: 110

Sigara: İçiyor

Tansiyon ilacı: Kullanmıyor

⁃ Hesaplanan KALP YAŞI: 73

Her ikisi de 45 yaşında olan, tüm özellikleri aynı olan Ahmet Bey ile Mehmet Bey arasındaki tek fark olan kalp damarlarındaki kireçlenmenin yani koroner arter kalsiyum skorları ile kalp damar yaşlarının birinde 39, diğerinde 73 çıktığını görmekteyiz. Bu da yapmış olduğumuz bu radyolojik görüntüleme tetkikinin önemini vurgulamaktadır.

Geç olmadan siz de kalp damarlarınızdaki kireçlenme miktarını çok pratik bir tetkik olan KORONER ARTER KALSİYUM SKORLAMA ile 15 saniyede öğrenebilir ve önlemlerinizi alabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ