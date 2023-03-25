Kahvaltının Pofuduk İsmi: Pişi Tarifi
Malzemeler:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 paket instant maya (11 gram)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
- Geniş bir kaba unu eleyerek alın ve ortasını havuz şeklinde açın.
- Ilık su, instant maya, tuz ve şekeri karıştırarak unun ortasındaki havuza dökün.
- Yavaşça unu karışıma ekleyerek yoğurun. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
- Hamuru üzerini nemli bir bezle örterek, oda sıcaklığında 30-40 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamuru tezgaha alarak, hafifçe yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
- Koparılan hamur parçalarını hafifçe yassılaştırarak pişi şekli verin.
- Kızartma tavasında sıvı yağı ısıtın ve hamur parçalarını yağda kızartın.
- Pişilerin her iki yüzünü de altın sarısı olana kadar kızartın.
- Kızaran pişileri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.
İpucu: Pişileri, peynir, reçel, bal, çikolata kreması veya tereyağı ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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