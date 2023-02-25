Kahvaltının , hem güne başlarken gerekli olan günlük enerji ihtiyacımızı karşılayacak hem de gün sonunda vücudun yeniden yapılanması ve bağ dokusunun güçlenmesi için gerekli olan yapı malzemelerini içerecek bir çeşitlilikte olması gerekir. Bu nedenle kahvaltı öğünü geçiştirilmeyecek kadar önemli bir öğündür.

Kahvaltıda yulaf ve kepek içeren gıdaları tüketmeyin. Bu uzun süre tok hissederim mantığıyla yapılan çok büyük bir yanlıştır. Kahvaltıyı yapış amacımız,bedenimizin akşam ihtiyaç duyduğu yapı malzemelerini ona kazandırmak ve güne enerjili başlamaktır. Bu nedenle kahvaltıda beslenmeyi önemseyelim. Uzun süre tok hissetmek değil yeterince besleyici gıdaları almak önemlidir.

Sindirim sistemimiz genelde tembelliğe meyilli olarak çalışır. Eğer siz yiyeceklerin içerisinde sindirimi kolay olan yiyecekleri çok tutarsanız. Besin değeri yüksek fakat sindirimi uzun sürecek yiyeceklere karşı sindirim sisteminin ilgisi azalır. Bu nedenle özellikle işlenmiş gıdalardan kabul ettiğimiz ve bizim suda eriyen diye açıkladığımız undan yapılmış, şeker ihtiva eden yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Sindirim sisteminiz güçlenene kadar bu tür yiyecekleri sabah kahvaltısında tercih etmeyelim.

Dr.Fevzi Özgönül sözlerine şöyle devam etti;

Sabah kahvaltısında tercih etmeyeceğimiz yiyeceklere gelince;

* 1 dilimden fazla ekmek

* Reçel, hatta diyet reçel dahil ( diyet reçel vücudu kandırmaktır. İntikamı tatlı krizi ile olur)

* Bal ( bal her ne kadar doğal ve sağlıklı olsa da şeker içerdiği için sindirim sistemini tembelleştirir)

* Her türlü unlu gıda ( eğer 1 dilim ekmek yenilmeyecekse yerine o kadar miktarda börek veya simit olabilir fakat diğer unlu gıdalar yasaklar arasındadır)

* Sabah süt ile tüketilen kahvaltılı gevrekler ( Sindirim sistemini tembelleştiren gıdalardandır. Çok kolay sindirilir ve çabuk enerjidir. Odunu talaş yaparak aktığınızda nasıl hemen yanıp sizi ısıtmıyorsa aynı şekilde kahvaltılık gevrekler de günü kurtarır fakat çabuk acıktırır yanında yediğiniz değerli gıdalar sindirilmez küçülemezsiniz.)

* Kepek ve yulaflı karışımlar ( Sindirim sisteminde pasajı hızlandırdığı ve su çekerek uzun süre tok hissettirdiği için kulağa hoş gelen fakat gece yapılanmanızı engelleyerek size zarar veren yiyeceklerdendir. Çok kabızlık şikayetiniz olduğunda sabahları 1 tatlı kaşığı arada yiyebilirsiniz fakat kesinlikle bu miktarı arttırmaya çalışmayın yoksa yeterince beslenemezsiniz.)

* İçi bol malzemeli tost veya poğaça gibi gıdalardan da uzak durun. Çünkü çok malzeme de koysanız yediğiniz tost olduğundan ekmek miktarı malzemeye oranla fazla olacaktır ve sindirim sistemi tembelliği seçecektir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi