KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentte, düzenlenen etkinliğe katılan depremzede çocuklar, dans ederek eğlendi, tuvallere resim çizdi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Konteyner Kenti'nde bulunan Ümraniye Belediyesi Onikişubat Yaşam Merkezi'nde, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik "Sanatın Yeni Yolcuları" projesinin tanıtım programı düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar önce müzik eşliğinde çocuk oyunları oynayarak dans etti. Daha sonra anlatılan masalı canlandıran depremzede çocuklar son olarak kendileri için hazırlanan tuval ve kağıtlara iç dünyalarını yansıtan resimler çizdi.

Ressam Cemal Toy, AA muhabirine, sanatın iyileştirici yönünü deneyimleyerek Kahramanmaraş'ta çocuklarla güzel bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremzede çocuklara yönelik güzel bir çalışma yapmak için Kahramanmaraş'ta olduklarını belirten Toy, "Çocuklarla önce eğleniyoruz. Daha sonra resim yapmaya başlayacağız. Çocuklarımız zor günler geçirdi. Bu zor günleri sanatın o iyileştirici yönüyle aşmayı hedefliyoruz." dedi.

Toy, resim sanatının dışa vurulmayan duyguları ortaya çıkarması açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, insanların kimseye anlatamadıkları derin duygu ve düşüncelerini resimle ortaya çıkartabileceğini de anlattı.

Aile danışmanı ve eğitimci yazar Hilal Torbacıoğlu da sanatın çocukların iyileşmesi için en önemli araç olduğunu dile getirdi.

Sanatı insanları iyileşmeye vesile olan bir araç olarak değerlendirdiklerini dile getiren Torbacıoğlu, "Biz onlarla iyileşiyoruz. Onların da sanatla iyileşeceğine inanıyoruz. Aslında ifade edemediğimiz duygular bir yere gitmiyor." diye konuştu.

Kızıyla resim yapan 42 yaşındaki Elif Özyılmaz ise etkinliğe 3 çocuğu ile geldiklerini anlatarak, resim yaparken çocuklarına yardım edip yaşayamadığı çocukluğunu yeniden yaşamaya çalıştığını ifade etti.