Enkazdan çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde ilk muayenesi yapılan Ölmez, buradan da Ankara'ya sevk edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonlarını çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu."

"Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım"

Ölmez, sevk öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına, "İyiyim teşekkür ederim" ifadeleriyle karşılık verdi.

Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Aleyna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." dedi.

Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik." ifadelerini kullandı.(AA)