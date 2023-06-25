Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kahramanmaraş ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kahramanmaraş Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|469,10
|1,12
|1,22
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|459,39
|1,9
|2,08
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|445,92
|3,27
|3,38
|Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|437,39
|4,3
|4,57
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|433,08
|4,85
|5,06
|Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|423,15
|6,22
|6,82
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|405,55
|8,99
|9,37
|Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|400,12
|9,91
|10,44
|Kahramanmaraş / Göksun / Göksun Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|400,04
|9,92
|10,24
|Kahramanmaraş / Afşin / Afşin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|398,55
|10,18
|10,18
|Kahramanmaraş / Pazarcık / Pazarcık Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|387,97
|12,11
|12,21
|Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|385,53
|12,58
|12,81
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|377,90
|14,11
|13,74
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|370,31
|15,7
|16,66
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,05
|18,03
|17,23
|Kahramanmaraş / Afşin / Afşin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|358,00
|18,51
|–
|Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|342,84
|22,33
|–
|Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|341,73
|22,63
|26,3
|Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|338,11
|23,63
|22,64
|Kahramanmaraş / Türkoğlu / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|324,88
|27,58
|26,4
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|318,39
|29,67
|34,06
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|305,09
|34,34
|35,85
|Kahramanmaraş / Göksun / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|299,04
|36,62
|33,97
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|289,91
|40,3
|40,97
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|277,76
|45,7
|62,84
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|272,09
|48,4
|68,38
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,91
|55,76
|–
|Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|257,89
|55,77
|66,35
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|250,95
|59,7
|95,21
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|246,38
|62,43
|74,72
|Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|238,95
|67,08
|74,05
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|238,64
|67,28
|98,26
|Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|229,41
|73,46
|85,02
|Kahramanmaraş / Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|228,60
|74,02
|90,12
|Kahramanmaraş / Afşin / Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|205,34
|89,46
|66,23
|Kahramanmaraş / Afşin / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|203,32
|90,58
|92,65
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları, tercih yaparken bu verileri göz önünde bulundurmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, taban puanlar her yıl değişebilmekte ve kontenjanlara göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir. Başarılar dilerizKaynak: HABER MERKEZİ