Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kahramanmaraş ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kahramanmaraş Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 469,10 1,12 1,22 Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 459,39 1,9 2,08 Kahramanmaraş / Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 445,92 3,27 3,38 Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 437,39 4,3 4,57 Kahramanmaraş / Onikişubat / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 433,08 4,85 5,06

Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 423,15 6,22 6,82 Kahramanmaraş / Onikişubat / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 405,55 8,99 9,37 Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 400,12 9,91 10,44 Kahramanmaraş / Göksun / Göksun Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 400,04 9,92 10,24 Kahramanmaraş / Afşin / Afşin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 398,55 10,18 10,18 Kahramanmaraş / Pazarcık / Pazarcık Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 387,97 12,11 12,21 Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 385,53 12,58 12,81 Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 377,90 14,11 13,74 Kahramanmaraş / Onikişubat / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 370,31 15,7 16,66 Kahramanmaraş / Onikişubat / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 360,05 18,03 17,23 Kahramanmaraş / Afşin / Afşin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 358,00 18,51 – Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 342,84 22,33 – Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 341,73 22,63 26,3 Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 338,11 23,63 22,64 Kahramanmaraş / Türkoğlu / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 324,88 27,58 26,4 Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 318,39 29,67 34,06 Kahramanmaraş / Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 305,09 34,34 35,85 Kahramanmaraş / Göksun / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 299,04 36,62 33,97 Kahramanmaraş / Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 289,91 40,3 40,97 Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 277,76 45,7 62,84 Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 272,09 48,4 68,38 Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,91 55,76 – Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 257,89 55,77 66,35 Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 250,95 59,7 95,21 Kahramanmaraş / Onikişubat / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 246,38 62,43 74,72 Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 238,95 67,08 74,05 Kahramanmaraş / Onikişubat / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 238,64 67,28 98,26 Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 229,41 73,46 85,02 Kahramanmaraş / Onikişubat / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 228,60 74,02 90,12 Kahramanmaraş / Afşin / Afşin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 205,34 89,46 66,23 Kahramanmaraş / Afşin / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 203,32 90,58 92,65

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları, tercih yaparken bu verileri göz önünde bulundurmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, taban puanlar her yıl değişebilmekte ve kontenjanlara göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir. Başarılar dileriz