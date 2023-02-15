

Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğü tarihte yaşanan afet ve felaketler, gözler önüne seriyor.

1945 senesinde Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası, 15 trilyon joule enerji yoğunluğu ortaya çıkarmıştı.

1989 senesinde ise ABD'de meydana gelen Loma Prieta Depremi, 1,5 katrilyon jul enerji yoğunluğu meydana getirdi.

2010'da Haiti'de yaşanan deprem ise 2,1 katrilyon jul enerji açığa çıkaran deprem olarak belirtildi.

30 katrilyon jul enerji açığa çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise 30 katrilyon jul enerji yoğunluğu ortaya çıktığı belirlendi. TRT Haber'de yer alan habere göre; Türkiye'deki 10 ili etkileyen depremlerin Haiti'deki depremin yaklaşık 15 katı, ABD'deki depremin ise yaklaşık 30 katı büyüklükte bir enerji yoğunluğu oluşturduğu görülüyor.

İki bin katı enerji yoğunluğunda

Kahramanmaraş'taki depremler, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık iki bin katı enerji yoğunluğunda. Dünya tarihinde bu depremlerin bir benzeri daha kaydedilmemiş.