Bu eserlerden biri de Koruma Kurulu Kararı ile 1. Derece Anıt Eser olarak nitelendirilmiş, İslam Kültürü'nü yaymak için Kahramankazan'a yerleşmiş Alperen Derviş Turasanşah'ın ve kız kardeşi ile yeğeninin kabirlerinin bulunduğu Turasanşah Türbesi.

Bir süredir devam eden ve yakın zaman önce tamamlanan çalışmalar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından titizlikle takip edildi.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Turasanşah Türbesi’ne mahalle sakinlerinin ve bölgeye tarihi ve kültürel gezi yapmak isteyenlerin kolaylıkla ulaşım sağlaması amacı ile çevre yolu iyileştirmesi gerçekleştirildi. Turasanşah Türbesi yakınında eksikliği hissedilen vatandaşların ibadetlerini kolaylaştırmak için Abdesthane inşa edildi. Türbe’nin etrafında bulunan çardak, kamelya ve banklar belediye ekiplerince yenilendi.

Başkan Oğuz, peyzaj düzenlemesi ve bakım onarım çalışmaları Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan Turasanşah Türbesi’nde incelemelerde bulundu.

"Ankara'nın kurulduğu topraklar Turasanşah'a ait"

Ankara'nın merkezinde yer alan Kızılay, Ulus, Bentderesi, Hamamönü mevkilerinin Turasanşah'a ait olduğunu vurgulayan Başkan Oğuz: "Ankara’nın bugün kurulduğu topraklar Ulus, Altındağ bütün oraların vakfı işte bu mübarek zata bağlı yani o bölgelerin hepsinin sahibi Turasan Bey'dir. I. Murat zamanından itibaren buraların geliri Turasan Bey'e geliyor. Turasan Bey de onun karşılığında devlete asker veriyor asker besliyor. Turasan Bey'in erkek evladı yok. Yeğen Bey Turasan Bey'in öz yeğeni Paşa Hatun’da Turasan Bey'in kız kardeşi. Paşa Hatun'un evladı kim? Yeğen Bey. Yeğen Bey kim? İşte bugün Altındağ’da yer alan arazilerin tamamı ona ait. Turasan Bey Ankara’mızın kurulmasında öncü olan fedakar insanların başında yer alıyor ve kendisi Kahramankazan'ımızın sınırlarında yer alan öz ve öz Tekke köylü" dedi.

Kahramankazan Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında basımı tamamlanan kitapları tanıtan Başkan Oğuz, Yayın kapsamında Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Kitabı, Kültür Atlası, Turasan Bey Kitabı, Bir Gelişme Öyküsü Memleketim Kahramankazan Kitabı ve Geçmişten Günümüzü Çocuk Oyunları Kitabı’nın basıldığını ifade etti.

Turasanşah Türbesi

Tekke mahallesinde türbesi bulunan Turasanşah, Kırım Savaşı’nda ün kazanmış Duman Ağa’nın oğludur. Akçakavak başta olmak üzere bu bölgede geniş bir mülk edinmiş ve daha sonra bu mülkünü vakfetmiştir. Ölümünün ardından kendisi adına yapılan türbede karısı ve kızı ile birlikte yatan Turasan Bey’in anısı köy halkı tarafından yaşatılmaktadır. Köyün girişinde bulunan türbesinin yanına sonradan inşa edilen camide Cuma ve Bayram namazları kılınmaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ