Kâğıthane Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için düzenlediği eğlenceli etkinlikleri sokaklara taşıdı. 'Ramazan Paylaşmaktır' sloganıyla Ramazan etkinliklerine başlayan Kâğıthane Belediyesi çocukları da unutmadı. Her gün farklı bir mahallede 16.00-18.00 arası çocuklar için yarışmalar ve gösteriler düzenleniyor. Çocuklar ayrıca Nasredddin Hoca, Keloğlan, Hacivat-Karagöz tiplemeleriyle de eğlenceli vakit geçiriyor. Kâğıthaneli çocuklar büyüdüklerinde etkinlikler sayesinde Ramazan'ı güzel hatırlayacak.

Çocuklar için Ramazan etkinlikleri sadece mahallelerle sınırlı değil. Kâğıthane Belediyesi, Merkez Mahallesi Meydanı'nda her akşam iftardan sonra çocuklara özel etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler bayrama kadar devam edecek.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde her akşam bin kişiye yemek dağıtılmak üzere iftar çadırı kuruldu. Depremin vurduğu ilçede yaralar sarılırken, depremzede vatandaşlar Ramazanın manevi havasını iftar çadırında hissediyor. Deprem bölgesindeki çocuklar da unutulmadı. Kâğıthane Belediyesi tarafından iftar çadırının kurulduğu alanda çocuklar için her akşam Ramazan etkinlikleri düzenleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ