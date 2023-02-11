Kâğıthane’den yola çıkan; 60 tır malzeme, 35 iş makinesi, 253.250 kışlık kıyafet, 61.362 su,

29.900 battaniye, 15.750 hijyen malzemesi, 12.790 bebek bezi, 11.650 gıda kolisi, 4.500 LT

mazot, 3.275 ısıtıcı, 15.100 atkı/bere/eldiven/çorap, 2.471 powerbank/şarj kablosu/pil, 1.681

bebek maması, 1.403 bot/ayakkabı, 835 yağmurluk, 750 el feneri/baret, 490 uyku tulumu, 259

iş malzemeleri ekipmanı, 54 seyyar mutfak malzemeleri, 16 ton un, 12 mobil jeneratör, 4

seyyar ekmek fırını, 500 Afad gönüllüsü ve ekipmanları deprem bölgelerine ulaştı.

Kâğıthane Belediyesi’nin yardım seferberliğine katılmak isteyen vatandaşlar malzemelerini

kültür merkezileri ve spor tesislerine gelip teslim ediyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt

Öztekin; ‘’ Yüzyılın felaketini yaşadık. Acımızın bir tarifi yok. Ülkece kenetlenip bir an önce

yaralarımızı sarmanın gayretindeyiz. Gerek belediye personelimiz gerekse gönüllülerimiz

gece gündüz demeden toplanan yardımları ulaştırmak için var gücüyle çalışıyor. Devlet ve

millet olarak el ele verdik. Bu birlikteliği korumamız lazım. Provokasyonlarla, yalan

haberlerle, hizipçilikle zaman kaybedemeyiz. Bugün her günden daha çok birlik olmamız

gerekir.’’ dedi.