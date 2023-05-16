Kâğıthane Belediyesi tarafından ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri' çerçevesinde Uçurtma Şenliği düzenlendi. Hasbahçe'de düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Gökyüzünü adeta uçurtmalarla kaplayan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra çocuk oyunları, akrobasi gösterileri ve pek çok eğlenceli etkinlik daha gerçekleşti.

Uçurtma Şenliği'nde Belediye tarafından vatandaşlara on bine yakın uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı. Şenliğin sonunda En Güzel Uçurtma, En Büyük Uçurtma, En Yükseğe Çıkan Uçurtma kategorilerinde yarışma düzenlenerek dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Uçurtma Şenliği'nde konuşan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘'23 Nisan Çocuk Bayramı'nı beraber kutladık. Ramazan içerisinde de her gün çocuk programlarıyla beraberdik. Bugün aynı zamanda Hıdırellez, çocuklarımızla beraber uçurtma şenliğinde bir araya gelmek istedik. Çocuklarımız inanıyorum ki bugünü ileride hep mutlulukla hatırlayacaklar. Her zaman güzel hatıralarla büyümelerini diliyoruz.'' dedi.