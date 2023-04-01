Ramazan etkinlikleri Kâğıthane Meydanı’nda her akşam çocuklara yönelik etkinliklerle devam ederken her hafta cuma ve cumartesi iftar sonraları yetişkinlere özel programlar yer alacak.

Kâğıthane’de geleneksel Ramazan ayının çocuklara özel etkinlikleri arasında; yarışmalar ve çocuk şarkıları konserleri; kukla, illüzyon, Karagöz- Hacivat, jonglör, Nasreddin Hoca, İbiş ve Orta Oyunu gösterileri yer alıyor. Bu gösterilerle çocukların Ramazan ayını her zaman güzel hatırlamaları amaçlanıyor. Gösteriler Kâğıthane Meydanı’nda yer alan etkinlik alanında ve mahallelerdeki gezici etkinlik araçlarında yapılacak.

Kâğıthane Belediyesi Ramazanda yetişkinlere de özel bir çok etkinlik sunuyor. Kâğıthane Meydan da gerçekleşecek etkinliklerde eğitimci ve yazarlar Bekir Develi, Hayati İnanç, Ahmet Bulut, Merve Gülcemal ve Saliha Erdim Ramazanın maneviyatına uygun söyleşileriyle yer alacak. İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ve televizyon programcısı Serdar Tuncer de farklı günlerde Kâğıthanelilerle bir araya gelecek.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “ İftardan sonra her akşam çocuklarımıza özel birbirinden güzel etkinliklerle Kâğıthane Meydanı’mızda olacağız. Aynı zamanda birbirinden değerli sanatçı ve yazarlarımızı da yine Kâğıthane Meydanı’mızda vatandaşlarımızla buluşturacağız. Tüm İstanbulluları davet ediyorum. Ramazanın hanelerimize huzur ve bereket getirmesini diliyorum.” dedi.

MUHABİR: NURAY ÇAĞLAR