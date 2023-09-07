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Kâğıthane’de ikamet eden bin 100 çocuk Kâğıthane Belediyesi tarafından sünnet ettirildi. Sağlık kontrollerinden geçirilip sonrasında da uzman hekimler eşliğinde sünnet olan çocuklar Hasbahçe’de gerçekleştirilen şölende aileleriyle birlikte keyifli vakitler geçirdi.

Şölende Jonglör ve İllüzyon gösterileri ile eğlenceli anlar yaşayan çocukların sünnet şöleninde giydikleri kıyafetler ve tüm hastane masrafları Kâğıthane Belediyesi tarafından karşılandı.

Sünnet şölenine katılan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “ Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Sünnet Şölenimiz ile bin 100 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Burada çocuklarımız ile birlikte okullar açılmadan önce böyle güzel bir etkinlikte beraber olmuş olduk. Hayırlı olsun. Çocuklarımızın her birisine güzel bir gelecek diliyorum” dedi.